＜中日クラウンズ3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞新選手会長の阿久津未来也は第3ラウンドで「65」とスコアを伸ばし、首位と4打差のトータル8アンダー・7位タイと好位置につけた。かつて選手会長は優勝できないというジンクスもあったが、2017年に宮里優作が現役会長として初の賞金王に輝くなど、その流れは一気に逆転。23年に2勝を挙げた前任の谷原秀人に続く会長Vへ、最終日もビッ