「どんどん調子に乗って、いらんことばっかり……」お笑いタレントの明石家さんまが、後輩芸人たちとの会食エピソードを明かした――。明石家さんま○後輩芸人との食事会で反省したワケナインティナインの岡村隆史と、定期的に食事会をしているさんま。4月25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、新たなメンバーとして、見取り図・盛山晋太郎、霜降り明星・せいや、バッテリィズ・エースが加わった