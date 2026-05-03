エールディヴィジ 25/26の第32節 ＮＥＣとテルスターの試合が、5月3日04:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）らが先発に名を連ねた。なお、