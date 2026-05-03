エールディヴィジ 25/26の第32節 ＮＥＣとテルスターの試合が、5月3日04:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

32分に試合が動く。テルスターのセドリック・ハテンブール（MF）のアシストからセム・ファンデュイン（FW）がゴールを決めてテルスターが先制。

ここで前半が終了。0-1とテルスターがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分、テルスターが選手交代を行う。タイロン・オウス（DF）に代わりソウフィアネ・ヘトリ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

66分、ＮＥＣは同時に4人を交代。エリ・ダサ（DF）、ブラム・ナイティンク（DF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）に代わりダニーロ（FW）、小川 航基（FW）、ブラヤン・ペレラ（DF）、ユセフ・エルカカティ（FW）がピッチに入る。

73分、テルスターは同時に2人を交代。セム・ファンデュイン（FW）、タイリース・ノスリン（DF）に代わりケイ・テジャン（FW）、イエラニ・セードルフ（MF）がピッチに入る。

85分ＮＥＣが同点に追いつく。ダニーロ（FW）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。21分にイエローカードを受けている。小川 航基（FW）は67分から交代で出場した。

2026-05-03 06:31:19 更新