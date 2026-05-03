格闘家・武尊の引退試合に駆け付けた、豪華メンツの集合ショットが公開された。女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが２日までにインスタグラムを更新し「武尊さんの引退試合。こんなにも心が震える試合を、そして武尊さんの生き様を目の前で感じることができて、数日経った今も胸がいっぱいです。。」と興奮が冷めやらない。妹の太鳳と、声優の弟・神葉（しんば）と観戦した