◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）日本ボクシング史上最大の興行が実現へと本格的に動き出したのは、２５年３月３１日。年間優秀選手表彰式の壇上で、尚弥が「中谷君、１年後、ここ東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」と電撃オファー。中谷も「やりま