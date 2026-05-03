平成最後となった『第69回NHK紅白歌合戦』は、心の奥底にしまい込んでいたわたしの淡い想い……桑田佳祐さんに曲を書いていただけたら、もうわたしはいつ歌手をやめてもいいーー密かに抱いていたそんな乙女心に、再び火を灯す、大切な回でした。総合司会は、内村光良さんと桑子真帆アナウンサー。紅組司会は広瀬すずさんで、白組は櫻井翔さん。わたしの出番は、なんと初めて経験する紅組トップバッターです。もしもです。も