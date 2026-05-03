理不尽なクレームをつける客は珍しくないが、中には「悪質なカスハラ」では片付けられないケースもある。投稿を寄せた東京都の50代女性は、パート先の飲食チェーンで遭遇した、かなりやばい返金詐欺の一部始終を明かした。（文：篠原みつき）「3万円！ウチで？30人前頼んだの？」ある日、車椅子に乗った中年男性が店にやってきて、こんな要求をしてきたという。「レシート無いが3万円返金しろ！」もちろん店側が返金に応じるはずも