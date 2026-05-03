朝ドラヒロイン女優が、美しいウェディングドレス姿を披露した。３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＰＬＡＣＯＬＥ＆ＤＲＥＳＳＹ５月号のカバーをさせて頂きました」と、ウェディングドレス雑誌の表紙を務めたことを報告。女優の葵わかなだ。「ブルーのドレスはいつもの自分と違う感じのキラキラ。ホワイトのドレスは少し大人っぽく着させていただきました」と２着を着用。「やっぱりドレスって緊張しますね！ぴしっ