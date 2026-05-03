5月3日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、週末に互いの家を行き来する別居婚を選んだ再婚カップルが登場する。今回の新婚さんは、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻だ。夫が6年前に移住したのは、福岡県の中央に位置する人口約3万人の嘉麻市。築40年の家に惚れ込んだ理由は、なんと裏手に残る廃線跡だった。草むらをかき分けると、1988年に廃線となった旧国鉄・上山田線の線路があり、夫いわく「『ス