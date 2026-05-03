俳優の中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ、本名中村淳子＝なかむら・じゅんこ）さんが4月28日、死去した。73歳。埼玉県出身。通夜・告別式は近親者で行った。2日、中村の所属事務所が発表した。死因は明らかにしておらず「急病」とし「あまりに突然の出来事」だったという。中村は「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした」と、愛妻を悼むコメントを発表した。五十嵐さんは1970年、五十嵐