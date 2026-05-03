▼3着ケイアイアギト（鮫島駿）ドバイ遠征がかなわず、長距離輸送もある中でいい状態でした。少し距離が長いかなと思うが、力があるので最後まで振り絞って走ってくれた。▼4着ソルチェリア（幸）4角までいい雰囲気だったが、伸び切れませんでした。緩さがあるのでこれからの成長に期待したいです。▼5着シャローファースト（菱田）重賞でも持ち味を発揮してくれました。この経験が次につながればと思います。▼6着ガウラ