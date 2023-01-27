■陸上第8回世界リレー2026第1日（日本時間2日、ボツワナ・ハボローネ）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！来年9月の世界陸上北京大会の出場権をかけたリレー最強国決定戦“世界リレー”で日本は男子4×100mリレー、男子4×400mリレー、男女混合4×400mリレーの3種目で予選に臨んだが決勝進出はならなかった。翌3日に行われる敗者復活レースで世界陸上の切符を目指す。まず日本