ブンデスリーガ 25/26の第32節 ブレーメンとアウクスブルクの試合が、5月2日22:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。 ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW