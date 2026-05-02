日本茶が今、大きな転換点を迎えている。2025年は一番茶（荒茶）以降の茶葉が増加し、高値で取引されたことは報道などでも伝えられている。茶農家の経営には、全体として一定の下支えとなった。一方で、2024年には、経営の屋台骨となる一番茶（荒茶）に、買い手（茶問屋や商社など）がつかないという事態に直面していた。茶農家の多くは茶葉の売り先や価格といった出口への不安を抱えながら、後継者不足や肥料代・機械代な