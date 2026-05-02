神奈川大学野球リーグ第５週第１日は２日、関東学院大ギオンパークで１回戦２試合が行われ、松蔭大と桐蔭横浜大が先勝した。松蔭大は先発塩田が６回無失点と好投。継投で逃げ切り２─１で神奈川大に競り勝った。桐蔭大はタイブレークの延長十回に６得点の猛攻を見せ横浜商大を７─４で下した。第５週第２日は神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで商大─桐蔭大、松蔭大─神大の２回戦が行われる。