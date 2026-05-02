アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる女性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】「モテる女性の雰囲気」ランキング男性100人が答えた“1位”は？（図解：7枚）女性のどんな行動にドキッとする？調査は2月24日、成人男性100人を対象にインターネットリサーチで実施。「『モテそう』と感じる女性はどのような雰囲気で