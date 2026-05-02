雑誌『リンネル』6月号には、人気アウトドアブランドSnow Peak（スノーピーク）とモデルの高山都さんが開発した「お財布ショルダーバッグ」が付録として登場！（写真）【Snow Peak×高山都さん】コラボ付録「お財布ショルダーバッグ」今回は、実際に「お財布ショルダーバッグ」を使用した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【Snow Peak×高山都さん】コラボ付録「お財布ショルダーバッグ」をレビュ