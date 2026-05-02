料理男子を目指して、情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）の料理コーナー「七五三掛kitchen」（毎週金曜放送）で奮闘中の七五三掛龍也さん（Travis Japan）が、生放送を飛び出してESSEだけの特別メニュー、“サラダチキン”に挑戦！普段のサラダチキンの食べ方や筋トレなどについても語ってもらいました。※ 鶏肉の中心まで確実に火がとおるように、鶏肉の大きさや厚さ、湯の量、温度などをきちんとはかってレシピどおり