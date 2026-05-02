ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんがメッツ時代のメジャーならではの驚きの体験を明かす一幕があった。五十嵐さんは２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを明かす企画でコメントした。メッツ、ヤンキースで活躍した五十嵐さんは「ニュー