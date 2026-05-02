大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が2日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。高市早苗首相と自民党が掲げていた「2年間の食料品の消費税率ゼロ」をめぐり、レジ改修の問題で税率1％にするという案が浮上していることに言及し、私見を述べた。消費税減税をめぐっては、「消費税率0％」にすると、レジシステムの改修に1年程度の時間がかかるとして、早期実現のために、5