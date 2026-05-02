2日午後6時28分頃、奈良県を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、三重県、奈良県、和歌山県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要2日午後6時28分頃、三重県、奈良県、和歌山県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は奈良県(北緯34.1度、東経135.6度)で、震源の深さは約70km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。