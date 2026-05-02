＜NTTドコモビジネスレディス2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会2日目が悪天候のため中止となり、54ホールの短縮競技となった国内女子ツアーは、第2ラウンド（R）が終了した。【ライブ写真】菅沼菜々の“これぞアイドル”なポージング昨年、今大会の会場と同じ浜野GCで優勝した菅沼菜々は、2位から出た第2Rに「67」をマーク。トータル12アンダーに伸ばし、2位と2打差の単独首位に浮上した。昨年5