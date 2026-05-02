菅沼菜々がツアー通算4勝目に王手 2打差2位に天本ハルカと平塚新夢
＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会2日目が悪天候のため中止となり、54ホールの短縮競技となった国内女子ツアーは、第2ラウンド（R）が終了した。
【ライブ写真】菅沼菜々の“これぞアイドル”なポージング
昨年、今大会の会場と同じ浜野GCで優勝した菅沼菜々は、2位から出た第2Rに「67」をマーク。トータル12アンダーに伸ばし、2位と2打差の単独首位に浮上した。昨年5月の「パナソニックオープンレディース」以来となるツアー通算4勝目へ、逃げ切りをはかる。トータル10アンダーの2位には「65」をたたき出した天本ハルカと、プロ2年目の平塚新夢が続いている。トータル9アンダー・4位タイに藤田さいき、永井花奈、トータル8アンダーの6位に岡山絵里がつけている。先週の「シェブロン選手権」に出場した神谷そらが、トータル7アンダー・7位タイで最終日へ。同じくメジャー帰りで昨季女王の佐久間朱莉は、トータル4アンダー・20位タイにつける。3アンダー・30位タイの廣吉優梨菜（福岡第一高2年）、後藤あい（松蔭高3年）、トータル1アンダー・56位タイの岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）と、アマチュアのナショナルチームメンバー3人が決勝に進出した。第2R終了時点でトータル1アンダー・56位タイまでに入った63人が、あすの決勝に進む。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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