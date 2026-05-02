ゴールデンウイーク、５連休初日の２日、帰省や観光で信州を訪れる人の入り込みがピークを迎えました。午後2時半ごろのＪＲ長野駅。大きな荷物を持った人が降り立つなど、混雑する様子がみられました。ＪＲ東日本によりますと、東京方面から信州にやってくる下りの北陸新幹線は、２日が混雑のピークだということです。下りの指定席は満席が目立ち、自由席の乗車率も、午後４時現在で最大１５０パー