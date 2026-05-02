「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）阪神は巨人の猛追をかわし、勝利。首位をキープした。中軸の一打で主導権を握った。初回、２死から森下が二塁打でチャンスメークすると、続く佐藤輝が左翼線への適時二塁打を放ち、先制に成功した。１点リードの三回は、１死一塁から、大山が右翼線への適時三塁打を放った。その後は、なかなか追加点を奪えなかったが、１点リードの七回、１死満塁の好機で高寺が左前に適時打。大き