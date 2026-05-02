歌手の藤あや子（64）が2日、自身のブログを更新。「涙の収録」があったことを明かした。【写真】「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい…」「涙の収録」を明かした藤あや子藤は「涙の収録」と題してブログを更新。「大好きな美川憲一さんが『人生、歌がある』に見事に復帰されました」と報告した。「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい嬉しかったです」と続け、「『生きる』と言う歌は今の美川さんにしか歌え