「広島−中日」（２日、マツダスタジアム）広島が絶好の先制機を逃した。０−０で迎えた五回１死二、三塁。ターノックの代打で起用された前川は大野の前に空振り三振。続く秋山は外角のスライダーを引っかけ、打球は一、二塁間へ。ボスラーが処理し、カバーに入った大野へトス。秋山は一塁にヘッドスライディングするも、判定はアウトとなった。すぐさま新井監督がリクエストを要求するも、判定は変わらず。球場はため息に包