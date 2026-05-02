◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権伝統の１４００メートル重賞が１８頭で争われ、４番人気のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は、スタートで出遅れたのも響き１０着。重賞初制覇はならなかった。武豊騎手は２０００年スティンガー以来、２６年ぶりの当レース４勝目を逃した。レジェンドが止まった。ヤブサメとは６戦