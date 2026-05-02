◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権

伝統の１４００メートル重賞が１８頭で争われ、４番人気のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は、スタートで出遅れたのも響き１０着。重賞初制覇はならなかった。武豊騎手は２０００年スティンガー以来、２６年ぶりの当レース４勝目を逃した。

レジェンドが止まった。ヤブサメとは６戦連続コンビ。これまで全５勝中３勝を挙げていた得意距離で相棒の初タイトルを狙ったが、届かなかった。先週の青葉賞（ゴーイントゥスカイ）、読売マイラーズＣ（アドマイヤズーム）を制し、絶好調で迎えた５月だったが、０６年４月２３日（アンタレスＳフィフティーワナー）、２９日（青葉賞アドマイヤメイン）、３０日（天皇賞・春ディープインパクト）以来の開催３日間連続重賞Ｖも逃した。

勝ったのは３番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）で、勝ちタイムは１分１８秒９。１４番人気のセフィロ（三浦皇成騎手）が２着、７番人気のマイネルチケット（横山武史騎手）が３着だった。