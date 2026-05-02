J１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第14節が５月２日に開催。味の素スタジアムではFC東京対川崎フロンターレの“多摩川クラシコ”が行なわれた。序盤からお互いに攻め合うなか、先手を取ったのはホームのFC東京。42分、佐藤龍之介のシュートのこぼれ球を、佐藤恵允が左足ダイレクトでねじ込んだ。迎えた後半、FC東京がリードを広げる。56分、仲川輝人がエリア内で仕掛け、少しボールが伸びたところに反応した野澤零温が