ロケッツとのプレーオフ1回戦で相手シュートをブロックするレーカーズの八村塁＝1日、ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】米プロバスケットボールNBAは1日、各地でプレーオフ（PO）1回戦（7回戦制）が行われ、西カンファレンス第4シードのレーカーズの八村塁は敵地ヒューストンで第5シードのロケッツとの第6戦に先発し、34分44秒の出場でPO自己最多に並ぶ3点シュート5本を決めるなど21得点、6リバウンドと活躍した。チ