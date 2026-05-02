◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎投手は、初めて伏見とバッテリーを組む。４月２８日のヤクルト戦（神宮）で右ふくらはぎに自打球を受けた中野は、４試合連続でベンチスタートとなった。以下、両チームのスターティングメンバー。「巨人」１番・左翼キャベッジ２番・中堅平山３番・右翼中山４番・三塁ダルベック５番・一塁増田陸６番・捕手岸田７番・遊撃小浜８番・二塁