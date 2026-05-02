結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月30日（木）に放送された第9話では、スタジオゲストで登場したテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香の発言にスタジオが共感する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回のスタジオトークでは「最近泣いた出来事」の話に。ゲストの弘中アナは「簡単なこと言っていいですか？」と前置きすると、「りく