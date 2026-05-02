2日から5連休です。ゴールデンウィークも本番を迎え県内の交通機関は帰省や旅行をする人たちで混雑しています。 5連休初日のきょう、JR熊本駅では大きな荷物を抱えた帰省客や旅行に出かける人たちの姿が目立ちました。 「連休中は家族とご飯食べに行ったり自然の中で遊んだりしようかなと思ってます」（福岡から帰省） 「阿蘇に行きます。（子どもたちが）温泉が好きなので温泉に入るのを楽しみにしてます。」東京