気象台は、午後0時47分に、暴風警報を苫小牧市、厚真町、安平町、むかわ町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・苫小牧市、厚真町、安平町、むかわ町に発表 2日12:47時点胆振地方では、2日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■苫小牧市□暴風警報【発表】2日夕方にかけて警戒風向北・陸上最大風速18m/s■厚真町□暴風警報【発表】2日夕方にかけて警戒風向北・陸上