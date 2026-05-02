■MLBパドレスーホワイトソックス（日本時間2日、ぺトコ・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのパドレス戦に“2番・一塁”で先発出場し、2回第2打席で今季13号となる3ラン本塁打を放った。パドレスの先発・G.マルケスに対し、1回の第1打席は四球で出塁。その後盗塁を試み、一時成功かと思われたが判定は覆りアウトとなった。2回に入り、S.アントナッチ（23）の適時打などで3点をリードした打線。2死一、三塁と追