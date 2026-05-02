【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの辻希美が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・長男・青空（せいあ）への弁当を披露した。【写真】38歳5児のママタレ「美味しそう」と話題の豪華手作り弁当◆辻希美、手作り弁当公開辻は「今日のお弁当 なんか連日似た感じになってきたな…」「スープが良かったみたいで今日はコンソメスープにした」とコメント。ご飯の横にボリュームのある肉のソテーが詰められ、タコさんウ