辻希美「連日似た感じ」長男への手作り弁当公開「彩りも栄養バランスも完璧」「ボリューミーで食欲そそる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの辻希美が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・長男・青空（せいあ）への弁当を披露した。
【写真】38歳5児のママタレ「美味しそう」と話題の豪華手作り弁当
辻は「今日のお弁当 なんか連日似た感じになってきたな…」「スープが良かったみたいで今日はコンソメスープにした」とコメント。ご飯の横にボリュームのある肉のソテーが詰められ、タコさんウインナー、卵焼き、ほうれん草のごま和えなどが彩り良く詰められた曲げわっぱの弁当とスープジャーに入ったコンソメスープ、デザートにキウイが添えられた長男への弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「ボリューミーで食欲そそる」「彩りも栄養バランスも完璧」「毎日のお弁当作り尊敬する」「美味しそう」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、手作り弁当公開
辻は「今日のお弁当 なんか連日似た感じになってきたな…」「スープが良かったみたいで今日はコンソメスープにした」とコメント。ご飯の横にボリュームのある肉のソテーが詰められ、タコさんウインナー、卵焼き、ほうれん草のごま和えなどが彩り良く詰められた曲げわっぱの弁当とスープジャーに入ったコンソメスープ、デザートにキウイが添えられた長男への弁当を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリューミーで食欲そそる」「彩りも栄養バランスも完璧」「毎日のお弁当作り尊敬する」「美味しそう」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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