俳優・中村雅俊（７５）の妻で女優・五十嵐淳子さんが４月２８日、亡くなった。７３歳。中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトで「急病のため永眠いたしました」と発表された。中村がデビュー２年目だった１９７５年、ドラマ「俺たちの勲章」で共演したのをきっかけに、７７年に結婚。おしどり夫婦として知られた。「理想の夫婦」アンケートの常連で、元俳優の中村俊太さん（４８）を筆頭に一男三女にめぐまれ