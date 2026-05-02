【NASCAR】第10戦 ジャック・リンクス500（日本時間4月27日／タラデガ・スーパースピードウェイ）【実際の映像】ピットでクルーをはねる衝撃アクシデント全米屈指の人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）でピット作業中にマシンが止まりきれず、待機していたクルーをはね飛ばすアクシデントが発生し、中継の放送席が騒然となる一幕があった。衝撃のシーンが飛び込んできたのは、レースの43周目だ。各車が続々とピ