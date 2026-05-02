アンバー・グレンが日本のアニメへの愛を伝えている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で金メダルを獲得した米国代表のアンバー・グレンが公式インスタグラムを更新し、日本のアニメへの愛を伝えている。【動画】日本のアニメへの愛があふれる！ツインテールのアンバー・グレンをチェック日本のファンからは「アンバー姐さん」と呼ばれ人気を博している26歳は、アイスショーで忙しい中でも、日本