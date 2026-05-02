人気コスプレイヤーの伊織もえと篠崎こころが4月19日、都内で開催された『eリコリス・リコイル プレミアファン試打会』に登場し、会場を大いに盛り上げた。 二人の撮影会では、伊織もえさんが井ノ上たきな、篠崎こころさんが錦木千束の制服コスプレで登場。再現度の高いビジュアルはもちろん、銃を構えたキャラクターさながらのポージングで観客を魅了し、シャッターチャンスを求めるファンを楽しませた。二人の完成度の高いログイ