酒田警察署によりますと、2日午前6時50分ごろ、酒田市穂積の畑でクマ1頭が目撃されました。クマは体長約1メートルで、付近にとどまっているおそれがあるとして、注意を呼びかけています。酒田市では１日も光ヶ丘と宮海でそれぞれクマ1頭が目撃されていました。山形県では４月30日に「クマ出没警報」を発令し、目撃があった場所に不用意に近づかないなどを呼びかけています。