ＯＳＫ日本歌劇団「レビュー春のおどり」が５日まで東京・新橋演舞場で昼夜、上演中だ。２０２３年下期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」で全国区になったトップスター、翼和希を１日に直撃し、今年で１００周年を迎えた驚異の演目「レビュー春のおどり」の見どころや他にはないＯＳＫならではの魅力を聞いた。（藤澤浩之）◇◇２日目を終えたばかりの翼は「お客さまが集中している、緊張感がある、一緒に楽しん