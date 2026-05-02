ハウス食品株式会社が2025年2月に発売したレトルトカレー「カレーでニクる。」が、2026年3月に累計販売個数100万個（同社出荷実績）を突破したことが明らかになりました。「肉を食べるカレー」というコンセプトで開発され、「牛肉」と「豚肉」の2種類を展開している本商品のウリは、それぞれ牛肉50グラム/豚肉55グラムという肉量です。また、”噛めば噛むほど肉のおいしさが染み出す”という加工技術「お肉パラダイス製法」も採用