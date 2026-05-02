“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、サラダにトーストに活躍する「アボカド」です。難しい食べごろの見極め方や、切って硬かった時の対処法まで徹底解説します。文・写真＝堀基子食べごろの見極め方と「追熟」の方法アボカドは食べごろの見極めが難しい野菜・果物のひとつです。私も何度も失敗を重ねてきました。よく「柔らかい感触のもの