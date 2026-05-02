2026年5月2日は「緑茶の日」です。5月は新茶がおいしい時期で、食事の際によく飲まれますが、実は飲むタイミングによっては、食べ物の栄養の吸収を阻害してしまうことはご存じでしょうか。緑茶に含まれる主な栄養素や緑茶のメリットを最大化する飲み方などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「緑茶」と組み合わせてはいけない“意外な食べ物”です！緑茶に含まれている