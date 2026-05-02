トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、フランスで6月中旬に予定されている先進7カ国首脳会議（G7サミット）に「おそらく」出席すると述べた。トランプ氏はイラン攻撃に協力的ではないとしてスターマー英首相やドイツのメルツ首相、イタリアのメローニ首相を批判し、関係がぎくしゃくしている。トランプ氏は多国間会議を軽視する傾向があり、昨年のカナダでのG7サミットは初日で離脱し、帰国した。今年