SBIホールディングスの子会社であるSBI VCトレードとアプラスは、SBIグループとしては初めてのクレジットカードである「SBI VISAクリプトカード」を発行すると発表した。利用金額に応じて貯まるポイントを自動的に暗号資産に交換することで、自然と資産運用ができるカードとして設計した。「SBI VISAクリプトカード」発行を発表同日、SBIホールディングスとビザ・ワールドワイド・ジャパンは、デジタル金融・決済分野における協業